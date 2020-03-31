Давід Алаба може покинути Баварію

Захисник Баварії Давід Алаба відхилив першу пропозицію мюнхенців за новою угодою.

Про це повідомляє Sport1.de.

Чинний контракт 27-річного захисника з Баварією розрахований до червня 2021 року.

У разі зміни прописки австрійця будуть цікавити варіанти з продовженням кар'єри в Реалі або Барселоні. Не виключено і продовження чинного контракту з Баварією.

У нинішньому сезоні Давид зіграв у 28 матчах, забив єдиний гол і віддав 2 результативні передачі у всіх турнірах.

Нагадаємо, Алаба вирішив залишити Баварію.