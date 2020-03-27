Алаба вирішив залишити Баварію

Джерело - football.ua.
Захисник Баварії Давід Алаба має намір змінити клубну прописку в майбутнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Sky Sports.
Керівництво мюнхенців змирилося з втратою футболіста, і вони також мають намір його вигідно продати, так як контракт фулбека завершується в 2021 році.
У поточному сезоні 27-річний австрійський гравець провів 28 поєдинків у футболці мюнхенців, відзначившись одним голом і двома асистами.
Раніше, Сімеоне може очолити Баварію.
Нагадаємо, Баварія запропонує Сане 5-річний контракт.