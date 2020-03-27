Алаба вирішив залишити Баварію

Австрієць має намір продовжити кар'єру в іншій команді

Захисник Баварії Давід Алаба має намір змінити клубну прописку в майбутнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sky Sports.

Керівництво мюнхенців змирилося з втратою футболіста, і вони також мають намір його вигідно продати, так як контракт фулбека завершується в 2021 році.

У поточному сезоні 27-річний австрійський гравець провів 28 поєдинків у футболці мюнхенців, відзначившись одним голом і двома асистами.

Раніше, Сімеоне може очолити Баварію.

Нагадаємо, Баварія запропонує Сане 5-річний контракт.