Вацко: Клоуни ті, хто платив Грімму 20 тисяч євро на місяць

Томас Грімм, коли підписував контракт з Прем'єр-лігою, мав знати про конкуренцію.

Про це заявив журналіст Віктор Вацко.

"Грімм, коли підписував контракт з Прем'єр-лігою, мав знати про конкуренцію. Принаймні, якщо він не знав цих розкладів, тоді... Ні, не він клоун! Клоуни ті, хто платив йому 20 тисяч євро в місяць.

Він був як нейтральна особа у цій боротьбі. Це його слова. Весь український футбол хотів нейтральну особу на цій посаді. Але одна справа - нейтральна особа, а інша - компетентна. Особа, яка має достатньо авторитету, щоб посадити за стіл всіх і досягти консенсусу", - сказав Вацко.