Циганик про можливе завершення УПЛ: Карпати і Динамо можуть подати до суду

Для вирішення турнірних суперечок в УПЛ можуть бути рекомендації зіграти плей-оф з двох матчів.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Карпати подадуть до суду, якщо їх знімуть. Вони будуть говорити, що у них є теоретична можливість залишитися в УПЛ. І Динамо може подати до суду.

Тому УЄФА побоюється такого силового методу. Люди можуть піти в Лозанну, тому цілком можуть бути рекомендації зіграти плей-оф з двох матчів. І зараз УЄФА буде над цим думати", - сказав Циганик.