 Циганик про можливе завершення УПЛ: Карпати і Динамо можуть подати до суду | Футбол | Champion.com.ua
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Циганик про можливе завершення УПЛ: Карпати і Динамо можуть подати до суду

Сьогодні 21:10 596 2
Карпати подадуть до суду, якщо їх знімуть
Циганик про можливе завершення УПЛ: Карпати і Динамо можуть подати до суду
#Циганик, #Карпати, #Динамо

Джерело - Вацко Live.

Для вирішення турнірних суперечок в УПЛ можуть бути рекомендації зіграти плей-оф з двох матчів.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Карпати подадуть до суду, якщо їх знімуть. Вони будуть говорити, що у них є теоретична можливість залишитися в УПЛ. І Динамо може подати до суду.

Тому УЄФА побоюється такого силового методу. Люди можуть піти в Лозанну, тому цілком можуть бути рекомендації зіграти плей-оф з двох матчів. І зараз УЄФА буде над цим думати", - сказав Циганик.

Нагадаємо, в УЄФА назвала терміни завершення сезону.

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