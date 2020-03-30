Циганик про можливе завершення УПЛ: Карпати і Динамо можуть подати до суду

Джерело - Вацко Live.
Для вирішення турнірних суперечок в УПЛ можуть бути рекомендації зіграти плей-оф з двох матчів.
Про це заявив журналіст Ігор Циганик.
"Карпати подадуть до суду, якщо їх знімуть. Вони будуть говорити, що у них є теоретична можливість залишитися в УПЛ. І Динамо може подати до суду.
Тому УЄФА побоюється такого силового методу. Люди можуть піти в Лозанну, тому цілком можуть бути рекомендації зіграти плей-оф з двох матчів. І зараз УЄФА буде над цим думати", - сказав Циганик.
Нагадаємо, в УЄФА назвала терміни завершення сезону.