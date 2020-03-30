 Капітан Астон Вілли Гріліш порушив карантин і потрапив в аварію | Футбол | Champion.com.ua
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Капітан Астон Вілли порушив карантин і потрапив в аварію

Сьогодні 10:20 348 0
Джек Гріліш не дотримався карантину
Капітан Астон Вілли порушив карантин і потрапив в аварію
#Астон Вілла

Джерело - Чемпіон.

Хавбек Астон Вілли Джек Гріліш потрапив в аварію близько 8-ї ранку 28 березня та розбив свій Range Rover.

Про це повідомляє Aston Villa Indy.

За словами свідків, машина Гріліша пошкодила три автомобілі, припарковані біля узбіччя. Хавбек пообіцяв власникам машин, що відшкодує збитки, однак потім зник у невідомому напрямку.

При цьому, як повідомляється, Гріліш повертався з вечірки.

"Вони тусувалися всю ніч. Це було нестерпно. Шум припинився лише на короткий час, коли близько 8 ранку, була чутна серія зіткнень", - розповів один із свідків події.

Відзначимо, що за кілька годин до цієї події Гріліш виклав відео, в якому закликав фанатів залишатися вдома і дотримуватися умов карантину в умовах пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, тренер Астон Вілли спростував трансфер лідера команди.

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