Капітан Астон Вілли порушив карантин і потрапив в аварію

Хавбек Астон Вілли Джек Гріліш потрапив в аварію близько 8-ї ранку 28 березня та розбив свій Range Rover.

Про це повідомляє Aston Villa Indy.

За словами свідків, машина Гріліша пошкодила три автомобілі, припарковані біля узбіччя. Хавбек пообіцяв власникам машин, що відшкодує збитки, однак потім зник у невідомому напрямку.

При цьому, як повідомляється, Гріліш повертався з вечірки.

Відзначимо, що за кілька годин до цієї події Гріліш виклав відео, в якому закликав фанатів залишатися вдома і дотримуватися умов карантину в умовах пандемії коронавірусу.

Jack Grealish 'crashes his £80,000 Range Rover in 8am smash having spent the night at party' https://t.co/k685gEJ00N pic.twitter.com/c2I6LO0szS