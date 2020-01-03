Тренер Астон Вілли спростував трансфер лідера команди

Півзахисник Джек Гріліш залишиться у складі Астон Вілли попри інтерес інших клубів.

Про це розповів головний тренер Дін Сміт.

"Думаю, він - велика ціль для інших клубів, і можна зрозуміти, чому. Але як я говорив раніше, наші власники дуже амбітні і хочуть зробити Астон Віллу ТОП-клубом Прем'єр-ліги.

Для цього потрібно зберегти своїх найкращих футболістів, тому ми маємо намір триматися за Гріліша. За ним можуть продовжувати спостерігати, але його не підпишуть", - розповів Сміт.