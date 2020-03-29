 Португальський клуб потрапив у прикру ситуацію через тренера Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Португальський клуб потрапив у прикру ситуацію через тренера Шахтаря

Сьогодні 22:10 842 0
Португальці не можуть продати Туре
Португальський клуб потрапив у прикру ситуацію через тренера Шахтаря
#Каштру

Джерело - football24.ua.

Португальський клуб потерпає від трансферних забаганок свого колишнього наставника Луїша Каштру, який нині працює в Шахтарі.

Про це повідомляє record.pt.

25-річний хавбек Блаті Туре ніяк не може зарекомендувати себе у Віторії Гімараєш, гравець не провів ще жодного офіційного матчу за головну команду.

Португальський клуб підписав Блаті на прохання свого екстренера Луїша Каштру, який влітку перебрався до донецького Шахтаря.

Віторія не хоче достроково розривати контракт з Туре, через високу суму відступних, а на трансферному ринку хавбек не має попиту.

Нагадаємо, бельгійські клуби цікавляться Зубковим.

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