Помер 14-річний гравець Атлетіко

У віці 14 років помер гравець юнацької команди Атлетіко Крістіан Мінчол.

Про це повідомляє прес-служба мадридського клубу.

Причина смерті футболіста команди U14 не називається.

Мінчол народився 19 лютого 2006 року, за академію Атлетіко він виступав з сезону-2013/14.

Atlético de Madrid is mourning the passing of our U14 player Christian Minchola. We join in the grief of his family, teammates and friends. May he rest in peace. pic.twitter.com/QZV8BGkHfY