Стороженко: Якщо у травні або червні не розпочнеться чемпіонат, багато клубів задумаються про своє існування

Виплати зарплат працівникам клубу Металіст 1925 тривають, проте ситуація може погіршитися, якщо чемпіонат в найближчі пару місяців не відновиться.

Про це заявив керівник наглядового комітету клубу Сергій Стороженко.

"Клуб переживає зараз колосальні збитки. Всі повинні це розуміти. Немає матчів - немає доходів, надходжень від спонсорів, реклами. Це серйозні втрати. Ми не можемо поповнювати бюджет клубу. Якщо в травні або червні не почнеться чемпіонат, то дуже багато клубів задумаються, чи можливо існувати далі.

Всім, хто працює в клубі, заробітна плата виплачується відповідно до штатного розкладу. Поки у нас немає ніяких змін, хоча з 18 березня Металіст 1925 припинив спортивну діяльність і відправив всіх працівників на карантин - і клуб, і дорослі і дитячі команди, і школу. Всі пішли у вимушену відпустку.

Сумніви у нас є тільки по виконанню домовленостей по бонусної системи. У нас є бонуси за перемоги, за забиті м'ячі, час на полі. Але якщо немає змагальної діяльності, то за що платити бонуси? Поки футболісти з розумінням до цього ставляться. Але чекаємо квітня", - зазначив Стороженко.