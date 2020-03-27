Ексгравця Шахтаря чекає покарання від президента Ювентуса за порушення самоізоляції

Коста порушив самоізоляцію в Бразилії

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста порушив самоізоляцію в Бразилії і тепер може понести покарання з боку президента туринського клубу Андреа Аньєллі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Нагадаємо, 21 березня Коста покинув Італію до закінчення карантину і повернувся до Бразилії. Однак там півзахисник не дотримувався правил самоізоляції. Дівчина бразильця опублікувала фото, де вони разом з футболістом знаходяться на відпочинку.

Президент Ювентуса Аньєллі тепер прийме рішення про подальшу долю Кости, а також інших гравців клубу, які покинули Італію під час пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Буффон вирішив продовжити контракт з Ювентусом.

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