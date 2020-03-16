Ювентус підготував новий контракт для Роналду

Кріштіану Роналду може завершити кар'єру у Ювентусі

Туринський Ювентус хоче продовжити контракт з португальським нападником Кріштіану Роналду до літа 2024 року.

Про це повідомляє As.com

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Поточна угода 35-річного португальця з клубом розрахована до червня 2022 року. Таким чином, якщо Роналду погодиться продовжити контракт з Ювентусом, він буде виступати за команду до 39 років.

У цьому сезоні Роналду провів на клубному рівні 32 матчі, забив 25 голів і зробив 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Роналду перетворить свої готелі у безкоштовні лікарні.