Джанлуїджі Буффон наступний сезон може розпочати у Ювентусі

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон близький до підписання нового контракту з клубом.

Про це повідомляє Football Italia.

Поточна угода голкіпера розрахована до кінця поточного сезону, але Буффон впевнений, що як і раніше може допомогти команді і на полі, і в роздягальні.

42-річний воротар провів 11 поєдинків у футболці Ювентуса в цьому сезоні, пропустивши дев'ять голів і три матчі відігравши на нуль.

Раніше, Ювентус підготував новий контракт для Роналду.

Нагадаємо, Роналду здав тест на коронавірус.