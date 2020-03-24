Джерело - football.ua.
Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон близький до підписання нового контракту з клубом.
Про це повідомляє Football Italia.
Поточна угода голкіпера розрахована до кінця поточного сезону, але Буффон впевнений, що як і раніше може допомогти команді і на полі, і в роздягальні.
42-річний воротар провів 11 поєдинків у футболці Ювентуса в цьому сезоні, пропустивши дев'ять голів і три матчі відігравши на нуль.
Раніше, Ювентус підготував новий контракт для Роналду.
Нагадаємо, Роналду здав тест на коронавірус.