УЄФА ухвалило рішення про перенесення фіналів Ліги чемпіонів і Ліги Європи 2020 року через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Нові дати проведення фіналів стануть відомі пізніше, після того, як УЄФА розгляне всі можливі варіанти.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.