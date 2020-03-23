 УЄФА перенесла фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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УЄФА перенесла фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи
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УЄФА перенесла фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи

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Визначилась доля єврокубків
УЄФА перенесла фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи
#УЄФА, #Ліга чемпіонів, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

УЄФА ухвалило рішення про перенесення фіналів Ліги чемпіонів і Ліги Європи 2020 року через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Нові дати проведення фіналів стануть відомі пізніше, після того, як УЄФА розгляне всі можливі варіанти.

Раніше повідомлялося, що УЄФА розглядає ситуацію з достроковим завершенням Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

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