УЄФА розглядає ситуацію з достроковим завершенням Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Джерело - Великий футбол.
УЄФА розглядає варіант з достроковим завершенням розіграшу Ліги Чемпіонів і Ліги Європи, адже пріоритетним завданням є повне закінчення європейських турнірів.
Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.
"Зараз є робоча група, яка відстежує ситуацію навколо коронавірусу. Розглядається кілька варіантів, серед яких - повне закінчення європейських турнірів, Ліги чемпіонів і Ліги Європи.
Головним завданням УЄФА є повна догравання чемпіонатів - для цього і було перенесено Євро-2020", - зазначив Павелко.
Раніше, збірна України отримала рекордну премію за вихід на Євро-2020.