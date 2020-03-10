Шахтар має проходити Вольфсбург в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів екс-гравець збірної України Євген Левченко.

"Якщо порівнювати Шахтар і Вольфсбург, шанси гірників на вихід виглядають краще. Але не варто скидати з рахунків гнучкість тренера "вовків" і тактичну виучку окремих гравців.

Шахтар в плані креативу все-таки краще виглядає, за умови що всі наші гравці будуть в оптимальній формі. Я думаю, що Шахтар пройде Вольфсбург, може бути, не так легко, як це може всім здатися", - розповів Левченко.