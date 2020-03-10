 Вольфсбург підтвердив, що зіграє з Шахтарем без глядачів | Футбол | Champion.com.ua
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Вольфсбург підтвердив, що зіграє з Шахтарем без глядачів

Сьогодні 16:17 389 0
У Вольфсбургу прокоментували ситуацію з матчем із Шахтарем при пустих трибунах
Вольфсбург підтвердив, що зіграє з Шахтарем без глядачів
#Шахтар, #Вольфсбург

Джерело - ua.tribuna.com.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи Вольфсбург - Шахтар відбудеться без глядачів.

Про це повідомляє прес-служба німецького клубу

Причиною тому стало поширення коронавіруса на території Німеччини.

"Ми шкодуємо про це рішення, але хочемо діяти з максимально можливою ретельністю і в інтересах всіх учасників", - розповів керуючий директор Вольфсбурга Тім Шумахер.

"Таке рішення було прийнято з метою запобігання можливих наслідків для відвідувачів стадіону. Я дякую розчарованих фанатів за їх розуміння, а Вольфсбург - за високий рівень відповідальності і співпрацю", - сказала керівник відділу спорту і здоров'я Моніка Мюллер.

Зустріч відбудеться 12 березня на Фольксваген-Арені. Початок о 22:00.

Нагадаємо, Скоміна розсудить Вольфсбург та Шахтар.

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