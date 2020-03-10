Вольфсбург підтвердив, що зіграє з Шахтарем без глядачів

Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи Вольфсбург - Шахтар відбудеться без глядачів.

Про це повідомляє прес-служба німецького клубу

Причиною тому стало поширення коронавіруса на території Німеччини.

"Ми шкодуємо про це рішення, але хочемо діяти з максимально можливою ретельністю і в інтересах всіх учасників", - розповів керуючий директор Вольфсбурга Тім Шумахер.

"Таке рішення було прийнято з метою запобігання можливих наслідків для відвідувачів стадіону. Я дякую розчарованих фанатів за їх розуміння, а Вольфсбург - за високий рівень відповідальності і співпрацю", - сказала керівник відділу спорту і здоров'я Моніка Мюллер.