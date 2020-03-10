 Серія А планує попросити УЄФА перенести Євро-2020 | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Серія А планує попросити УЄФА перенести Євро-2020

Сьогодні 08:39 297 0
Коронавірус може внести серйозні корективи в європейський футбол
Серія А планує попросити УЄФА перенести Євро-2020
#Серія А, #Євро-2020

Джерело - football.ua.

Керівництво Серії А має намір звернутися до УЄФА з проханням відкласти проведення чемпіонату Європи-2020 року через спалах коронавірусу в Італії.

Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму Twitter.

"Якщо італійські владі 10 березня підтримають пропозицію скасувати всі внутрішні спортивні змагання до 3 квітня, то Серія А попросить УЄФА перенести Євро-2020 на кілька тижнів або на 2021 рік. Це дозволить дограти матчі чемпіонату Італії в червні", - написав Скіра.

Раніше повідомлялося, що всі поєдинки Серії А припиняються слідуючи указу прем'єр-міністра Італії про скасування всіх заходів.

Також відомо, що через коронаврус грати в Юнацькій лізі УЄФА відмовився Інтер.

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