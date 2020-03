Серія А планує попросити УЄФА перенести Євро-2020

Керівництво Серії А має намір звернутися до УЄФА з проханням відкласти проведення чемпіонату Європи-2020 року через спалах коронавірусу в Італії.

Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму Twitter.

Tira aria di sospensiva per i campionati fino al 3 aprile. Se il Consiglio Federale martedì opterà per questa soluzione, la Lega di #SerieA chiederà all'#UEFA di far slittare Euro2020 di un paio di settimane o al 2021. In quel caso la A si giocherebbe nel mese di giugno. #CoVid19