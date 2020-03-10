Чемпіонат Італії з футболу призупинений

Матчі Серії А у березні відбуватися не будуть

Матчі чемпіонату Італії з футболу припинені через загрозу поширення коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте.

"Заходи, прийняті для півночі країни, будуть застосовуватися по всій Італії. Немає ніяких підстав для продовження спортивних заходів, навіть фанати повинні взяти це до відома", - повідомив Конте.

Раніше стало відомо, що в Італії скасували всі національні спортивні заходи до 3 квітня.

За останню добу в Італії від коронавірусу померли 97 людей, збільшивши число жертв до 463. Нині підтверджено 7985 випадків зараження.

Раніше, Ювентус переграв Інтер у 26 турі Серії А.

Також, власник італійського клубу підхопив коронавірус.