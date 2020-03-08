Ступар: Коли Шахтар погано грає, то тренер каже, що винні судді

Тренер Шахтаря Луїш Каштру після поганої гри своєї команди звертає увагу на начебто помилки арбітра.

Про це екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар заявив в інтерв'ю UA-футбол.

"Коли Шахтар погано грає, то тренер каже, що винні судді. Пропустили з офсайду, вилучення не по справі… Але якщо оцінювати об'єктивно, то ніякої упередженості стосовно Шахтаря не було. Каштру, напевно, просто шукав виправдання після невпевненої гри. Кирило Петров сфолив на Мораєсу – це справедливий одинадцятиметровий. А ось на першій компенсованій хвилині першого тайму Тайсон уникнув жовтої карточки за очевидну протяжку прямою ногою по нозі суперника, який зіграв в м'яч. Козик цього не бачив, помічники не допомогли, а вже потім виникла конфронтація. Тайсон повинен був отримати попередження, але Каштру чомусь про це не сказав.

Щодо третього голу Колоса не берусь говорити про офсайд. Богданов подав до штрафного майданчика, П'ятов парирував, а Мілько з правильного положення забив. Можна ставити питання про те, чи був офсайд під час подачі, але оскільки нам камера показувала картинку під кутом, ніхто не скаже точно. Хоча, підозрюю, для асистента орієнтиром того, що офсайду не було, була ступня когось з захисників Шахтаря. Одинадцятиметровий у ворота Шахтаря за фол Кривцова проти Ємця – справедливий.

І нарешті – дві жовті картки для Маркоса Антоніо. Бразилець отримав їх впродовж семи хвилин – і сам винен. Немає підстав звинувачувати Козика, хіба що у відсутності попередження для Тайсона", - зазначив Ступар.