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Колос програв Шахтарю, але потрапив до першої шістки найкращих команд УПЛ

Сьогодні 18:57 582 0
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Колос програв Шахтарю, але потрапив до першої шістки найкращих команд УПЛ
#Колос, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос протистояв донецькому Шахтарю. 

Тайсон відкрив рахунок вже 12-ій хвилині. Далі Мораєс подвоїв рахунок. До перерви господарі змогли провести кілька небезпечних моментів, а відзначилися після грубої помилки голкіпера гірників Пятова. На 60-ій хвилині Тете знову зробив перевагу гостей у два м’ячі. У середині другого тайму Гавриш реалізував пенальті. Через 9 хвилин Мілько забив ще раз. Але вже на 81-ій хвилині Мораєс знову вивів вперед Шахтар.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
22 тур, 8 березня

Колос - Шахтар 3:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 12 Тайсон (пен), 0:2 - 31 Мораєс, 1:2 - 37 Мілько, 1:3 - 60 Тете, 2:3 - 67 Гавриш (пен), 3:3 - 76 Мілько, 3:4 - 81 Мораєс

Колос: Євген Волинець, Кирило Петров, Володимир Лисенко (Олег Кожушко 58), Віталій Гавриш, Вадим Мілько, Владислав Ємець (Олександр Чорноморець 75), Павло Оріховський (Олександр Бондаренко 86), Олег Ільїн, Арні Вільхамссон, Євген Єфремов, Андрій Богданов

Шахтар: Андрій Пятов, Сергій Кривцов (Валерій Бондар 74), Тайсон, Маркос Антоніо, Жуніор Мораес, Тете, Євген Коноплянка (Артем Бондаренко 73), Микола Матвієнко, Майкон де Андраде, Ісмаїлі, Додо (Сергій Болбат 64)

Попередження: Кирило Петров 10, Євген Єфремов 33, Владислав Ємець 33, Вадим Мілько 56 - Жуніор Мораес 41, Тете 45, Сергій Кривцов 65, Маркос Антоніо 84, 90+5

Вилучення: Маркос Антоніо 90+5

Нагадаємо, Шахтар знищив Дніпро-1 у 21 турі УПЛ.

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