Матч Бундесліги перенесли через єврокубки

Матч 24-го туру Бундесліги Вердер - Айнтрахт, запланований на 1 березня, скасований.

Про це повідомили обидва клуби в Twitter.

Таке рішення було прийнято керівництвом ліги через те, що гра Айнтрахта та Зальцбурга в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи не змогла відбутися в четвер через штормового попередження. Зустріч було прийнято провести в п'ятницю.

Нова дата гри поки невідома, проте поки говорять про можливість вставити цю гру між 33-м (9 травня) і 34-м (16 травня) туром.

ℹ️Eintracht's @Bundesliga_EN match away to @werderbremen_en scheduled for Sunday has been postponed. A new date has not yet been finalised.#SVWSGE #SGE pic.twitter.com/su1MaJqPDQ