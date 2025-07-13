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Реванш за Ролан Гаррос: Сіннер став переможцем Вімблдона

Станіслав Матусевич — 13 липня 2025, 21:28
Реванш за Ролан Гаррос: Сіннер став переможцем Вімблдона
Яннік Сіннер
Getty images

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер став переможцем Вімблдона в чоловічому одиночному розряді. У фінальному поєдинку проти другого номеру рейтингу АТР іспанця Карлоса Алькараса лідер світового табелю про ранги виграв у чотирьох сетах.

Зустріч тривала 3 години 6 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

У першій партії Сіннер вів 4:2, однак програв чотири гейми поспіль. В наступних сетах, отримавши перевагу, італієць уже не випускав її з рук.

За поєдинок Сіннер 8 разів подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 4 брейки. Його суперник виконав 15 ейсів, зробив 7 помилок на подачі та 7 брейків.

Wimbledon Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £21,902,000
Фінал, 13 липня

Яннік Сіннер (Італія) – Карлос Алькарас (Іспанія) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

Суперники провели тринадцятий очний поєдинок, італієць переміг вп'яте і взяв реванш за поразку від Алькараса у фіналі Ролан Гаррос.

Сіннер вперше зіграв у фіналі Вімблдона і здобув свій 5 титул турнірів Grand Slam. Яннік став першим італійцем, який переміг на британському мейджорі.

Нагадаємо, що напередодні титул у жіночому одиночному розряді Вімблдона здобула Іга Швьонтек. Полька розгромила американку Аманду Анісімову.

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