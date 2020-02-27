 Матч Ліги Європи Зальцбург - Айнтрахт скасували через негоду | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Ліги Європи скасували через негоду

Сьогодні 16:41 1363 0
В Австрії сьогодні проводити матчі небезпечно
Матч Ліги Європи скасували через негоду
#Айнтрахт, #Зальцбург

Джерело - football24.ua.

Матч-відповідь 1/16 Ліги Європи між Зальцбургом та Айнтрахтом не відбудеться через негоду.

Про це повідомляє прес-служба австрійського клубу.

Причиною скасування поєдинку став ураган, який ввечері може накрити місто. Синоптики прогнозують пориви вітру до 120 км/год і, як наслідок, ніхто не може гарантувати безпеки футболістам та уболівальникам на стадіоні. Рішення було прийнято на екстреному засіданні представників обох клубів, членів УЄФА та місцевої влади.

Нова дата матчу буде повідомлена пізніше, всі квитки залишаються дійсними.

Нагадаємо, що в першій зустрічі Айнтрахт переміг з рахунком 4:1.

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