Насолоджуйтесь цим моментом: Шевченко привітав Челсі з перемогою на КЧС-2025

Президент Української асоціації футболу та екснападник лондонського Челсі Андрій Шевченко привітав команду з перемогою на клубному чемпіонаті світу.

Про це функціонер розповів в Instagram.

"Вітаю Челсі з перемогою на Клубному чемпіонаті світу з футболу 2025! Велике досягнення для клубу, гравців та вболівальників. Гордий бачити, як одна з моїх колишніх команд досягла вершини світового футболу. Насолоджуйтесь цим моментом – ви на це заслуговуєте!", – написав Шевченко.

Нагадаємо, у фіналі клубного чемпіонату світу-2025 Челсі розгромив французький ПСЖ з рахунком 3:0.

Після гри відбулася сутичка між гравцями, в якій взяв участь і тренер парижан Луїс Енріке. Пізніше іспанець пояснив, що намагався рознімати футболістів.