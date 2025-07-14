Український нападник змінив клубну прописку в Європі

Український нападник Дмитро Даниленко на сезон 2025/26 змінює команду з Neuilly-sur-Marne, яка виступає в Першому дивізіоні чемпіонату Франції, на Tornado Luxembourg з Другого дивізіону.

Про це повідомила Федерація хокею України.

Протягом минулого сезону українець виступав у двох клубах першого дивізіону: за Valenciennes зіграв 10 матчів, в яких закинув 4 шайби та віддав 4 передачі. За Neuilly-sur-Marne виходив на лід у 16 зустрічах, там тричі закинув та 6 разів асистував.

Раніше повідомлялося, що нападник збірної України Олександр Пересунько продовжить кар'єру в чемпіонаті Польщі, де виступатиме за Унію з Освенцима.

Нагадаємо, Полонія нещодавно оголосила про підписання контракту з голкіпером збірної України Богданом Дьяченком. Також команду підсилив захисник "синьо-жовтих" Гліб Варава.