Зоря у контрольному матчі не змогла переграти Сараєво

У понеділок, 14 липня, луганська Зоря провела контрольний матч проти Сараєво.

Зустріч завершилася внічию 0:0.

У складі команди Віктора Скрипника було задіяно достатньо новачків, серед яких нещодавно підписані Ігор Пердута, а також гравці Динамо Роман Саленко, Ігор Горбач, Навін Малиш та Ігор Кремчанин.

Наступний контрольний матч Зоря проведе 17 липня проти хорватського Вараждіна.

Контрольний матч з футболу

Зоря (Луганськ, Україна) – Сараєво (Сараєво, Боснія і Герцеговина) 0:0

Зоря: Сапутін (Турбаєвський, 46), Башич, Джордан, Жуніньо, Пердута (Маткевич, 88), Дришлюк (Ескінья, 79), Попара (Малиш, 60), Саленко, Слесар (Горбач, 75), Вакула (Білоцерковець, 60), Будківський.

Запасні: Косівський, Яніч, Тронтель, Кораблін, Мічін, Кремчанін.

Нагадаємо, у першому спарингу на зборах луганці не змогли переграти румунський Петролул, а у другому поступилися угорській Кішварді. Згодом Зоря перемогла словенський Єсеніце – 5:0.

Також став відомий розмір збитків Зорі за 2024 рік.