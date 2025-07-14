Мілан підписав 16-річного нападника

Мілан оголосив про підписання контракту з 16-річним нападником Беневенто Даніеле Петроне.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з форвардом не розголошуються. До цього він виступав за молодіжний склад Беневенто, звідки заслужив на виклик до збірної Італії U-16.

Незабаром Петроне розпочне свої виступи у складі молодіжної команди "россонері".

Раніше Мілан продав в Аль-Хіляль Тео Ернандеса, також у чемпіонат Саудівської Аравії може перебратися вінгер Крістіан Пулішич.

Напередодні повідомлялося, що експівзахисник Реала Лука Модрич прибув в Італію для підписання контракту з Міланом.