Ібрагімович готовий продовжити контракт з Міланом на певних умовах

Россонері під час літнього трансферного ринку мають підсилили склад

Джерело - Динамоманія.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович може залишитися в Італії незважаючи на те, що россонері за підсумками поточного сезону ризикують не пробитися в групову стадію Ліги чемпіонів.

Про це La Gazzetta dello Sport.

Керівництво Мілана веде активну роботу над продовженням угоди 38-річного шведа, яка розрахована до кінця нинішнього сезону і включає опцію автоматичного продовження в разі потрапляння в найпрестижніший клубний єврокубок.

Ібрагімович готовий залишитися в Мілані ще як мінімум на рік, але хоче, щоб россонері під час літнього трансферного ринку підсилили склад і зробили команду здатної боротися за серйозні завдання.

У поточному сезоні швед провів сім матчів в серії А і забив два м'ячі при одній результативній передачі.

Раніше, Ібрагімович встановив рекорд міланського дербі.