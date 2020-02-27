Ібрагімович готовий продовжити контракт з Міланом на певних умовах

Джерело - Динамоманія.
Нападник Мілана Златан Ібрагімович може залишитися в Італії незважаючи на те, що россонері за підсумками поточного сезону ризикують не пробитися в групову стадію Ліги чемпіонів.
Про це La Gazzetta dello Sport.
Керівництво Мілана веде активну роботу над продовженням угоди 38-річного шведа, яка розрахована до кінця нинішнього сезону і включає опцію автоматичного продовження в разі потрапляння в найпрестижніший клубний єврокубок.
Ібрагімович готовий залишитися в Мілані ще як мінімум на рік, але хоче, щоб россонері під час літнього трансферного ринку підсилили склад і зробили команду здатної боротися за серйозні завдання.
У поточному сезоні швед провів сім матчів в серії А і забив два м'ячі при одній результативній передачі.
Раніше, Ібрагімович встановив рекорд міланського дербі.