Мілан бажає продовжити контракт з Ібрагімовичем

Футболіст може залишитися в клубі на наступний сезон

Мілан має намір зберегти у складі шведського форварда Златана Ібрагімовича.

Про це повідомляє Tuttosport.

Поточний контракт футболіста закінчується влітку, але може бути автоматично продовжений, якщо клуб вийде в Лігу чемпіонів за підсумками чемпіонату.

Представники Мілана почали переговори про продовження контракту з Ібрагімовичем, який не буде залежати від потрапляння команди в Лігу чемпіонів. Відзначається, що форвард відкритий до переговорів.

У цьому сезоні Ібрагімович зіграв 9 матчів за Мілан, забив три м'ячі і віддав одну гольову передачу.

Раніше, Ібрагімович встановив рекорд міланського дербі.

Нагадаємо, Мілан та Фіорентина розписали мирову в 25 турі Серії А.