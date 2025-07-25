Стало відомо, скільки Полісся заплатило Олександрії за Кравченка

Напередодні Полісся оголосило про перехід правого захисника Олександрії Микити Кравченка, з яким житомирський клуб підписав контракт на три роки.

Про суму трансферу сторони не повідомляли, але за даними Transfermarkt, перехід коштував житомирському клубу 1 мільйон євро.

У сезоні 2023/24 Кравченко вже захищав кольори Полісся на правах оренди. За цей період він провів 15 матчів у складі "вовків", відзначившись двома результативними передачами.

Нагадаємо, 24 липня Полісся в словацькому Прешові в першому матчі програло Санта Коломі 1:2. Матч-відповідь відбудеться 31 липня в Андоррі.