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Барселона продовжить контракт з основним захисником

Олександр Булава — 25 липня 2025, 21:59
Барселона продовжить контракт з основним захисником
Жюль Кунде
Getty Images

Правий захисник Барселони Жуль Кунде близький до продовження контракту з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Очікується, що наступного тижня 26-річний француз підпише нову угоду, а офіційні кроки щодо контракту до червня 2030 року очікуються найближчими днями.

Оборонець перейшов у каталонський клуб у 2022 році з Севільї за 50 млн євро. У минулому сезоні на його рахунку 53 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Кунде зацікавив лондонський Челсі.

Раніше Барселона оголосила про трансфер Рашфорда.

Барселона Кунде Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

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