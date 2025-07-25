Барселона продовжить контракт з основним захисником

Правий захисник Барселони Жуль Кунде близький до продовження контракту з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Очікується, що наступного тижня 26-річний француз підпише нову угоду, а офіційні кроки щодо контракту до червня 2030 року очікуються найближчими днями.

Оборонець перейшов у каталонський клуб у 2022 році з Севільї за 50 млн євро. У минулому сезоні на його рахунку 53 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Кунде зацікавив лондонський Челсі.

Раніше Барселона оголосила про трансфер Рашфорда.