Ібрагімович встановив рекорд міланського дербі

Джерело - Чемпіон.
Шведський форвард Мілану Златан Ібрагімович став найстаршим футболістом, який забив гол у міланському дербі
Про це повідомляє Opta.
38 - Zlatan #Ibrahimovic (38 years, 129 days) is the oldest ever goalscorer in a Milan derby in the Serie A history. Eternal.#InterMilan pic.twitter.com/1RGnhFwQKy— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 9, 2020
Ібрагімович відзначився в матчі чемпіонату Італії з Інтером. У віці 38 років та 129 днів швед став найстаршим автором гола в історії міланського дербі в серії А.
Ібрагімович перевершив досягнення свого співвітчизника Нільса Лідхольма, який виступав за Мілан в середині минулого століття і забив в дербі, коли йому було 38 років і 43 дні.
Гол Ібрагімовича не врятував Мілан від поразки від Інтера з рахунком 2:4.