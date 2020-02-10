Ібрагімович встановив рекорд міланського дербі

Ібрагімович перевершив досягнення Лідхольма

Джерело - Чемпіон.

Шведський форвард Мілану Златан Ібрагімович став найстаршим футболістом, який забив гол у міланському дербі

Про це повідомляє Opta.

38 - Zlatan #Ibrahimovic (38 years, 129 days) is the oldest ever goalscorer in a Milan derby in the Serie A history. Eternal.#InterMilan pic.twitter.com/1RGnhFwQKy — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 9, 2020

Ібрагімович відзначився в матчі чемпіонату Італії з Інтером. У віці 38 років та 129 днів швед став найстаршим автором гола в історії міланського дербі в серії А.

Ібрагімович перевершив досягнення свого співвітчизника Нільса Лідхольма, який виступав за Мілан в середині минулого століття і забив в дербі, коли йому було 38 років і 43 дні.

Гол Ібрагімовича не врятував Мілан від поразки від Інтера з рахунком 2:4.