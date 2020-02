Ібрагімович встановив рекорд міланського дербі

Шведський форвард Мілану Златан Ібрагімович став найстаршим футболістом, який забив гол у міланському дербі

Про це повідомляє Opta.

38 - Zlatan #Ibrahimovic (38 years, 129 days) is the oldest ever goalscorer in a Milan derby in the Serie A history. Eternal.#InterMilan pic.twitter.com/1RGnhFwQKy