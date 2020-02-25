Єдиний гол забив Кондраков

Джерело - Чемпіон.

24 лютого на зборах у Туреччині у контрольному матчі львівський Рух зустрічався з латвійським Тукумсом.

Команда української Першої ліги святкував перемогу завдяки голу Кондракова. На вістрі атаки опинився Бойчук, його удар прийняла на себе стійка, але першим на добиванні опинився Кондраков, який без шансів пробив у дальню дев’ятку.

28 лютого Рух має зіграти з білоруським БАТЕ.

Контрольний матч

24 лютого

Рух - Тукумс 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 78 Кондраков

Раніше, Рух зіграв внічию з чемпіоном Молдови у контрольному матчі.

Нагадаємо, захисник Зорі перейшов у Рух.