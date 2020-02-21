Півзахисник Шахтаря потрапив до збірної тижня Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Хавбек донецького Шахтаря Віктор Коваленко включений до збірної перших матчів 1/16 фіналу ЛЄ.
Про це повідомляє Infogol.
Коваленко забив вирішальний гол у ворота Бенфіки (2:1). Цим забитим м'ячем футболіст перервав серію з 21 матчу (1 168 хвилин) в єврокубках без голів.
🇪🇺 #EuropaLeague Team of the Week ⚽️@rpatricio1_@A_Toure38 | @SebastianCoates | @diegogodin | @BukayoSaka87@ChrisEriksen8 | @LucianoVietto | Kovalenko— Infogol (@InfogolApp) February 21, 2020
⭐️ Kamada ⭐️ | @arthur98cabral | @DiogoJota18
#SGE #Inter #WWFC #Wolves #FCBasel1893 #SCP #ShakhtarDonetsk #AFC pic.twitter.com/gxRoRicUnM
За даними InStat у 24-річного українця 317 балів - другий результат в матчі.
Раніше, фанати Шахтаря атакували вболівальників Бенфіки.