Півзахисник Шахтаря потрапив до збірної тижня Ліги Європи

Коваленко забив вирішальний гол

Джерело - Чемпіон.

Хавбек донецького Шахтаря Віктор Коваленко включений до збірної перших матчів 1/16 фіналу ЛЄ.

Про це повідомляє Infogol.

Коваленко забив вирішальний гол у ворота Бенфіки (2:1). Цим забитим м'ячем футболіст перервав серію з 21 матчу (1 168 хвилин) в єврокубках без голів.

За даними InStat у 24-річного українця 317 балів - другий результат в матчі.

Раніше, фанати Шахтаря атакували вболівальників Бенфіки.