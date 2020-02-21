Фанати Шахтаря атакували вболівальників Бенфіки

Напади трапилися на тлі поступливості харківських силовиків

Група вболівальників португальської Бенфіки, яка приїхала в Україну на матч із донецьким Шахтарем, стала об'єктом атаки.

Про це повідомляє A Bola.

На виході зі стадіону на фанів Бенфіки напали ультрас українського клубу.

Напади трапилися на тлі поступливості харківських силовиків. Один із потерпілих поїхав до лікарні на медичний огляд і для додаткової діагностики.

Інше побачила поліція Харківської області, яка у прес-релізі зазначила, що порушень правопорядку не допущено.

Раніше, Шевченко виділив гру Коваленка у матчі із Бенфікою.

Нагадаємо, Шахтар з рахунком 2:1 переміг Бенфіку.