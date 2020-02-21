Фанати Шахтаря атакували вболівальників Бенфіки

Джерело - UA-футбол.
Група вболівальників португальської Бенфіки, яка приїхала в Україну на матч із донецьким Шахтарем, стала об'єктом атаки.
Про це повідомляє A Bola.
На виході зі стадіону на фанів Бенфіки напали ультрас українського клубу.
Напади трапилися на тлі поступливості харківських силовиків. Один із потерпілих поїхав до лікарні на медичний огляд і для додаткової діагностики.
Інше побачила поліція Харківської області, яка у прес-релізі зазначила, що порушень правопорядку не допущено.
Раніше, Шевченко виділив гру Коваленка у матчі із Бенфікою.
Нагадаємо, Шахтар з рахунком 2:1 переміг Бенфіку.