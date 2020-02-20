Динамо готується до матчу з Ворсклою без Бурди

Захисник продовжує відновлюватися після операції

Джерело - ФК Динамо.

22-го лютого Динамо відновить сезон матчем УПЛ проти Ворскли, однак зробить це без Микити Бурди.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Захисник продовжує реабілітацію після пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки і операції. Загальний термін його повернення - близько шести місяців. На даний момент з дня операції пройшло чотири з половиною місяці.

Микита частково працює в загальній групі, а частково - за індивідуальною програмою. Повноцінно працювати нарівні з усіма гравцями він зможе мінімум через два тижні.

Що стосується форварда Ібрагіма Каргбо, який травмувався в кінці першого турецького збору, отримавши пошкодження внутрішньої бокової зв'язки, він ще мінімум тиждень буде носити спеціальний прес, щоб знерухомити ногу, а потім продовжить процес реабілітації.

Раніше, Динамо звинуватило УАФ у порушенні прав дітей та їх батьків.

Нагадаємо, що матч проти Ворскли пройде на стадіоні Динамо без глядачів за рішенням КДК через неправомірної поведінки вболівальників у матчі з Шахтарем.