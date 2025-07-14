Дворазові переможці: визначилися тріумфатори другого етапу Кубку України 3х3

У Києві завершився другий етап літнього сезону Кубку України з баскетболу 3х3.

Про це пише ФБУ.

У столичному турнірі взяла участь 21 команди, які було розподілено на сім груп. Переможцем змагань у Києві стала команда Slam City, яка в фіналі здолала Старий Луцьк із рахунком 21:14.

Slam City, у складі яких виступали Лев Кошеватський, Ілля Кабацюра, Ярослав Карпюк та Данило Марків, пройшли всю турнірну дистанцію без поразок. На груповому етапі вони здолали IDK (21:12) та Надпотужних (21:5), в чвертьфіналі перемогли Політехнік (18:14), а в півфіналі команду Звягель – 21:10.

Відзначимо, що Старий Луцьк першої поразки зазнав саме у фіналі, вигравши чотири попередні матчі.

MVP змагань визнали гравця Slam City Лева Кошеватського.

Slam City виграли другий етап поспіль: саме ця команда стала переможцем першого етапу, який проходив у Луцьку.

Раніше збірна України зазнала поразки у півфіналі Жіночої серії 3х3.