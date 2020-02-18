Динамо звинуватило УАФ у порушенні прав дітей та їх батьків

Джерело - UA-футбол.
Київське Динамо вимагає офіційне роз'яснення, з якої причини на матч з Ворсклою не допустили дітей і педагогів із загальноосвітніх закладів і звинувачує УАФ в порушенні прав дітей та їх батьків.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Клуб відповів на рішення УАФ про те, що матч 19-го туру УПЛ киян проти Ворскли можуть відвідати виключно діти з футбольних шкіл в супроводі тренерів, без допуску батьків.
Нагадаємо, що матч проти Ворскли пройде на стадіоні Динамо без глядачів за рішенням КДК через неправомірної поведінки вболівальників у матчі з Шахтарем.