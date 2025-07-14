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Сіннер: Завжди важко грати проти Алькараса

Олег Дідух — 14 липня 2025, 12:10
Сіннер: Завжди важко грати проти Алькараса
Яннік Сіннер
Getty images

Італійський тенісист Яннік Сіннер прокоментував перемогу над Карлосом Алькарасом у фіналі Вімблдону-2025.

Слова 23-річного італійця наводить The Tennis Gazzette.

"Завжди важко грати проти Алькарас, але у нас чудові стосунки поза кортом і на корті, і для цього нам потрібні найкращі команди світу. У мене була дуже важка поразка в Парижі, але зрештою, не має значення, як ти виграєш чи програєш важливі турніри, потрібно просто зрозуміти, що ти зробив неправильно, і працювати над цим.

Саме так ми й зробили. Ми намагалися змиритися з поразкою та продовжувати працювати, і це, безумовно, одна з причин, чому я тримаю тут цей трофей. Я такий радий, що я здоровий і маю чудових людей навколо себе, що є найважливішим, і мати цей трофей – це багато значить", – заявив Сіннер.

Нагадаємо, Сіннер у фіналі здобув вольову перемогу 3:1 за сетами над Алькарасом і наніс іспанцеві першу поразку в вирішальних матчах турнірів Grand Slam.

Яннік Сіннер Карлос Алькарас Вімблдон-2025

Яннік Сіннер

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