Джерело - Stargorod Sport.
Екс-гравець Металіста і збірної України Сергій Кандауров не слідкує за матчами Шахтаря.
Про це розповів сам український футболіст.
"Я ніколи не вболівав за Шахтар, і не збираюся.
Я дивлюся матчі Бенфіки, чемпіонат Португалії. Чого не можу сказати про Шахтар. Шахтар я взагалі не дивлюся.
У Бенфіки і Шахтаря схожі стилі. Але про Шахтар взагалі не можу нічого сказати. З тієї причини, що я жодної товариської гри не бачив", - розповів Кандауров.
Нагадаємо, Шахтар зіграє з Бенфікою в 1/16 Ліги Європи.