Екс-гравець Металіста і збірної України Сергій Кандауров не слідкує за матчами Шахтаря.

Про це розповів сам український футболіст.

"Я ніколи не вболівав за Шахтар, і не збираюся.

Я дивлюся матчі Бенфіки, чемпіонат Португалії. Чого не можу сказати про Шахтар. Шахтар я взагалі не дивлюся.

У Бенфіки і Шахтаря схожі стилі. Але про Шахтар взагалі не можу нічого сказати. З тієї причини, що я жодної товариської гри не бачив", - розповів Кандауров.