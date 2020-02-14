 Агент Погба: Поль не проти повернутися до Ювентуса | Футбол | Champion.com.ua
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Агент Погба: Поль не проти повернутися до Ювентуса

Сьогодні 14:55 121 0
Райола зазначив, що Погба не може кинути Манчестер Юнайтед
Агент Погба: Поль не проти повернутися до Ювентуса
#Погба, #Ювентус

Джерело - isport.ua.

Півзахисник Манчестер Юнайтеда Поль Погба хотів би продовжити кар'єру в Ювентусі, але  не може покинути червоних дияволів у складний час.

Про це агент півзахисника Міно Райола заявив в інтерв'ю Goal.

"Італія для Поля - як рідний дім. Він не проти повернутися в Ювентус, але потрібно подивитися, що буде після Євро. Поль хоче грати на найвищому рівні, але він не може кинути Манчестер Юнайтед у важкій ситуації", - зазначив Райола.

Нагадаємо, що Погба виступав за Ювентус з 2012 по 2016 рік.

За результатами 25 турів Манчестер Юнайтед знаходиться на 8 сходинці таблиці АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Погба через травму пропустить декілька тижнів.

Нагадаємо, Погба залишиться у Манчестер Юнайтед.

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