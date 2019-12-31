Французький хавбек Поль Погба залишиться в Манчестер Юнайтед.

Про це сказав агент футболіста Міно Райола.

"Поль завжди поважав Манчестер Юнайтед, так буде до тих пір, поки МЮ поважає Погба. У Поля невеликі проблеми через травму. Зараз наш пріоритет – виправити цю ситуацію.

Погба хоче досягти успіху з Манчестер Юнайтед. Він – професіонал, його серце належить МЮ. Чи може він провести довгу кар'єру в Манчестері? Так, але для цього клуб повинен боротися за титули в чемпіонаті країни і Лізі чемпіонів" – цитує Райолу Sky Sports.