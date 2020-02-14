Аталанта - Рома: онлайн-трансляція матчу 24 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Аталанта нашого Руслана Маліновського прийматиме Рому в 24 турі чемпіонату Італії.
Матч відбудеться у суботу, 15 лютого, на Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія в Бергамо.
Початок о 21:45 за Києвом.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.
Також онлайн матч Серії А Аталанта Бергамо - Рома Рим наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.
У минулому турі гол Руслана Маліновського приніс перемогу Аталанті в грі з Фіорентиною (1:2). Бергамці посідають 4 сходинку, здобувши 42 очки в 23 матчах. Рома в 23 турі вдома програла Болоньї (2:3). У вовків 39 очок і 5 місце в чемпіонаті.
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