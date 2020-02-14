 Аталанта - Рома смотреть онлайн 15.02.2020 - трансляция Сери А | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта - Рома: онлайн-трансляція матчу 24 туру Серії А. LIVE

Сьогодні 01:13 205 0
Аталанта - Рома: онлайн-трансляція матчу 24 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта нашого Руслана Маліновського прийматиме Рому в 24 турі чемпіонату Італії.

Матч відбудеться у суботу, 15 лютого, на Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія в Бергамо.

Початок о 21:45 за Києвом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Серії А Аталанта Бергамо - Рома Рим наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У минулому турі гол Руслана Маліновського приніс перемогу Аталанті в грі з Фіорентиною (1:2). Бергамці посідають 4 сходинку, здобувши 42 очки в 23 матчах. Рома в 23 турі вдома програла Болоньї (2:3). У вовків 39 очок і 5 місце в чемпіонаті.

 

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