Рома вдома програла Болоньї у 23 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У матчі 23-го туру італійської Серії А Рома вдома програла Болоньї.
У першому таймі матчу господарі відповіли одним голом на два точні удари гостей. На початку другого тайму Барроу збільшив перевагу гостей. Мхітарян на 72-ій хвилині скоротив відставання у рахунку до мінімуму.
Чемпіонат Італії - Серія А.
23 тур, 7 лютого
Рома - Болонья 2:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 16 Орсоліні, 1:1 - 22 Денсвіл (авт). 1:2 - 26 Барроу, 1:3 - 51 Барроу, 2:3 - 72 Мхітарян
Раніше, Аталанта з Маліновським не змогла перемогти Дженоа.
Нагадаємо, Рома поступилася Сассуоло.