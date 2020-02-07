 Рома вдома програла Болоньї у 23 турі Серії А | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Визначився суперник збірної України у плей-оф Кубка Федерації
Вчора 21:24 1311
Інтер - Мілан: онлайн-трансляція матчу 23 туру Серії А. LIVE
Вчора 23:05 181
Електронну пошту українського футболіста зламали. Під підозрою ФК Гірник-Спорт
Вчора 21:12 776
Динамо підписало екс-нападника російського клубу
Вчора 20:39 7689
Далакян і Перес пройшли процедуру зважування перед боєм. Українець виявився важчим за суперника
Вчора 20:01 508
Світоліна здолала Фетт у матчі Кубка Федерації
Вчора 19:51 1104
КДК УАФ дав тиждень Гірник-Спорту на виплату заборгованості Пінчуку
Вчора 19:20 394
Ястремська переграла Бошкович у матчі Кубка Федерації
Вчора 17:29 921
Берінчик захищатиме титул WBO у бою з чемпіоном Аргентини
Вчора 14:33 750
Українські спортсмени змушені виступати у Росії - міністр
Вчора 14:15 1395
Блоги
Від Дніпра до Єревана немає краще Далакяна! Український чемпіон готовий до захисту титулу
Від Дніпра до Єревана немає краще Далакяна! Український чемпіон готовий до захисту титулу Андрій Твердохліб
06.02.2020 12:42 586
Про дружбу і конфлікти з Блохіним та Лобановським, футбол і політику - Леонід Буряк
Про дружбу і конфлікти з Блохіним та Лобановським, футбол і політику - Леонід Буряк Valeriy Ruchka
06.02.2020 00:30 1461
Усик назвав віслюком воїна АТО і присвятив йому критичний вірш
Усик назвав віслюком воїна АТО і присвятив йому критичний вірш Valeriy Ruchka
05.02.2020 20:28 9886 30
Роналду показав, як проводить свій день народження
Роналду показав, як проводить свій день народження Valeriy Ruchka
05.02.2020 18:47 765
Кріштіану Роналду - 35! Найкращі цитати португальця
Кріштіану Роналду - 35! Найкращі цитати португальця Valeriy Ruchka
05.02.2020 15:42 905
Усик ефектно станцював на тренуванні
Усик ефектно станцював на тренуванні Valeriy Ruchka
04.02.2020 12:09 2537
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист Андрій Твердохліб
04.02.2020 12:03 11466 4
Одинадцять мільйонів за 1 хвилину: реклами які транслювали під час Super Bowl-2020
Одинадцять мільйонів за 1 хвилину: реклами які транслювали під час Super Bowl-2020 Valeriy Ruchka
03.02.2020 21:24 1309
Найгірша оцінка за матч: усі дії Зінченка у поєдинку проти Тоттенгема
Найгірша оцінка за матч: усі дії Зінченка у поєдинку проти Тоттенгема Valeriy Ruchka
03.02.2020 18:58 1143
Як все починалось. Легендарний гол Алієва з центра поля
Як все починалось. Легендарний гол Алієва з центра поля Андрій Твердохліб
03.02.2020 18:35 1850
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:11 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE 142
7 Лютого 2020
23:53 Футбол Алавес переміг Ейбар у 23 турі Ла-Ліги 151
23:40 Футбол Рома вдома програла Болоньї у 23 турі Серії А 246
23:37 Футбол Лілль переграв Анже у 24 турі Ліги 1 293
23:27 Футбол Гент з Безусом і Пластуном зіграв внічию з Андерлехтом у 25 турі Ліги Жупіле 215
23:22 Футбол Айнтрахт знищив Аугсбург у 21 турі Бундесліги 225
23:11 Футбол Мессі не планує залишати Барселону через конфлікт з Абідалем 312
23:11 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 338854
23:05 Пряма трансляція Інтер - Мілан: онлайн-трансляція матчу 23 туру Серії А. LIVE 181
22:55 Футбол Дюгаррі: Барселона - це клуб клоунів 391
22:50 Пряма трансляція Фіорентина - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 23 туру Серії А. LIVE 139
22:40 Футбол Колос зіграв внічию з Насафом у контрольному матчі 196
22:25 Футбол Ярмоленко залікував травму і повертається до тренувань 336
22:09 Баскетбол Київ-Баскет переміг Черкаські Мавпи у Суперлізі 230
21:51 Теніс Костюк і Завацька перемогли хорваток у матчі Кубка Федерації 449
21:40 Футбол Півзахисник Динамо відзначився асистом у другій грі за новий клуб 1112
21:39 Блог Селезньов: Колись ми з Мілевським творили історію 437
21:24 Теніс Визначився суперник збірної України у плей-оф Кубка Федерації 1311
21:12 Футбол Електронну пошту українського футболіста зламали. Під підозрою ФК Гірник-Спорт 776
21:10 Футбол Львів переграв Валмієру у контрольному матчі 299
20:55 Баскетбол Прометей вдома переграв Хімік у Суперлізі 164
20:39 Футбол Динамо підписало екс-нападника російського клубу 7689
20:25 Хокей Польща - Україна 6:1. Огляд матчу 751
20:09 Баскетбол Запоріжжя вдома програло Одесі у Суперлізі 265
20:01 Бокс Далакян і Перес пройшли процедуру зважування перед боєм. Українець виявився важчим за суперника 508

Рома вдома програла Болоньї у 23 турі Серії А

Вчора 23:40 246 0
Болонья піднялася на 6-е місце у турнірній таблиці
Рома вдома програла Болоньї у 23 турі Серії А
#Болонья, #Рома

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру італійської Серії А Рома вдома програла Болоньї.

У першому таймі матчу господарі відповіли одним голом на два точні удари гостей. На початку другого тайму Барроу збільшив перевагу гостей. Мхітарян на 72-ій хвилині скоротив відставання у рахунку до мінімуму. 

Чемпіонат Італії - Серія А.
23 тур, 7 лютого 

Рома - Болонья 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 16 Орсоліні, 1:1 - 22 Денсвіл (авт). 1:2 - 26 Барроу, 1:3 - 51 Барроу, 2:3 - 72 Мхітарян

Раніше, Аталанта з Маліновським не змогла перемогти Дженоа.

Нагадаємо, Рома поступилася Сассуоло.

Коментарі ()