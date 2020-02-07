Рома вдома програла Болоньї у 23 турі Серії А

Болонья піднялася на 6-е місце у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру італійської Серії А Рома вдома програла Болоньї.

У першому таймі матчу господарі відповіли одним голом на два точні удари гостей. На початку другого тайму Барроу збільшив перевагу гостей. Мхітарян на 72-ій хвилині скоротив відставання у рахунку до мінімуму.

Чемпіонат Італії - Серія А.

23 тур, 7 лютого

Рома - Болонья 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 16 Орсоліні, 1:1 - 22 Денсвіл (авт). 1:2 - 26 Барроу, 1:3 - 51 Барроу, 2:3 - 72 Мхітарян

Раніше, Аталанта з Маліновським не змогла перемогти Дженоа.

Нагадаємо, Рома поступилася Сассуоло.