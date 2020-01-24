Штаб національної команди залишився задоволений змінами у календарі української Премєр-ліги.

Про це розповів головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Хочу подякувати клубам УПЛ за те, що погодилися на зміни розкладу чемпіонату України. Я з великою повагою ставлюся до календаря, кожної команди й регламенту. Дуже приємно, що клуби з розумінням сприйняли нашу ініціативу ущільнити графік ігор навесні.

Тепер я сподіваюся на позитивне рішення й Виконкому УАФ. Моє прохання передусім було пов’язане з бажанням надати перед підготовкою до Євро-2020 час на відпочинок гравцям тих команд, які найбільше представлені в національній збірній.

Я впевнений, що після завершення першого етапу чемпіонату Прем’єр-ліги буде сформований календар другого етапу з урахуванням того, що кандидати до збірної із провідних клубів повинні мати час на відновлення після фінішу чемпіонату й перед початком підготовки до Євро в цьому надзвичайно довгому сезоні", - відзначив Шевченко.