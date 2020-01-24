УПЛ змінить календар заради збірної України

Клуби пішли на зустріч тренерському штабу Андрія Шевченка

Джерело - УПЛ.

З метою забезпечення оптимальних умов для підготовки національної команди перед Євро-2020 загальні збори учасників УПЛ більшістю голосів затвердили зміни в календарі Favbet Ліги сезону 2019/20 років.

Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Відповідне рішення Загальних зборів учасників УПЛ було передане на розгляд Виконавчого комітету УАФ.

Наразі запропонований календар весняної частини сезону 2019/20 років виглядає так:

– 21 тур зміщується з 07.03 на 04.03.2020 р.;

– 22 тур зміщується з 14.03 на 07.03.2020 р.;

– 1/4 фіналу Кубка України зміщується з 04.03 на 11.03.2020 р.;

– 23 тур зміщується з 21.03 на 14.03.2020 р.;

– тури з 24-го по 26-й зміщуються на 21.03, 04.04 та 11.04.2020 р. відповідно;

– 1/2 фіналу Кубка України зміщується з 22.04 на 15.04.2020 р.;

– тури з 27-го по 30-й зміщуються на 18.04, 22.04, 25.04 та 02.05.2020 р. відповідно;

– 31 тур зміщується з 20.05 на 09.05.2020 р.;

– 32 тур зміщується з 24.05 на 16.05.2020 р.;

– матчі плей-офф відбудуться 20.05 та 24.05.2020 р. відповідно.

Раніше, Каштру виступив проти змін у регламенті УПЛ.