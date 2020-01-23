 Ребров: Лобановський завжди був відкритий до розмови | Футбол | Champion.com.ua
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Ребров: Лобановський завжди був відкритий до розмови

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Ребров згадав тренерську методику легендарного наставника
Ребров: Лобановський завжди був відкритий до розмови
#Динамо, #Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер київського Динамо 90-х років Валерій Лобановський ніколи не виходив на полі і не кричав.

Про це Сергій Ребров заявив в ефірі каналу Трендець.

"На якого найбільше на тренуваннях кричав головний тренер Валерій Лобановський? Він ніколи не виходив на полі і не кричав. У нього не було пріоритетів коли ми вигравали чи програвали. Було рівне відношення до всіх футболістів. Комусь окремо щось сказати, він міг викликати когось окремо на бесіду. Він завжди був відкритий до розмови. Він був дуже ерудованою людиною. На будь-яке питання була відповідь. Відповідь продумана, правильна. 

Дружба панувала у середині у команді. І завжди знаходили час коли посміятися, коли зібратися, коли сконцентруватися. Якщо кудись йшли після гри, то йшли всією командою" - зазначив Ребров. 

Раніше, Динамо розгромило Вардар у контрольному матчі.

Нагадаємо, китайський клуб цікавиться нападником Динамо.

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