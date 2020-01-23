Ребров: Белькевич дуже добре пробивав штрафний удар

Джерело - Чемпіон.
У складі київського Динамо 90-х років під керівництвом Валерія Лобановського найкрутіший удар мав Валентин Белькевич.
Про це Сергій Ребров заявив в ефірі каналу Трендець.
"У кого був найкрутіший удар? У ті роки найкращий удар був у Кумана. У 1993 році пам'ятаю його удар, коли він нам забив. У київського Динамо тих часів Валентин Белькевич дуже добре пробивав штрафний удар. А так у всіх були хороші удари" - зазначив Ребров.
Раніше, Динамо розгромило Вардар у контрольному матчі.
Нагадаємо, китайський клуб цікавиться нападником Динамо.