Ребров: Белькевич дуже добре пробивав штрафний удар

У складі київського Динамо 90-х років під керівництвом Валерія Лобановського найкрутіший удар мав Валентин Белькевич.

Про це Сергій Ребров заявив в ефірі каналу Трендець.

"У кого був найкрутіший удар? У ті роки найкращий удар був у Кумана. У 1993 році пам'ятаю його удар, коли він нам забив. У київського Динамо тих часів Валентин Белькевич дуже добре пробивав штрафний удар. А так у всіх були хороші удари" - зазначив Ребров.