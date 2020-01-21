Костишин розкритикував УПЛ за можливу відміну плей-оф

Головний тренер Колоса Руслан Костишин незадоволений з приводу можливого скасування матчів плей-оф в УПЛ.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я розумію, що головна збірна повинна готуватися до Євро. Але хтось на ці плей-оф розраховував, якщо їх скасують ... Не знаю, як можна посеред чемпіонату приймати якісь рішення, скасовувати плей-оф. Що це таке? Є ж календар, затверджені правила.

Якщо вже йти назустріч збірної, я згоден, давайте ми будемо грати в середу та неділю - питань немає. Але якщо в регламенті вже є ці матчі плей-оф, то нехай вони будуть", - відзначив Костишин.