Костишин розкритикував УПЛ за можливу відміну плей-оф

Джерело - xsport.ua.
Головний тренер Колоса Руслан Костишин незадоволений з приводу можливого скасування матчів плей-оф в УПЛ.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Я розумію, що головна збірна повинна готуватися до Євро. Але хтось на ці плей-оф розраховував, якщо їх скасують ... Не знаю, як можна посеред чемпіонату приймати якісь рішення, скасовувати плей-оф. Що це таке? Є ж календар, затверджені правила.
Якщо вже йти назустріч збірної, я згоден, давайте ми будемо грати в середу та неділю - питань немає. Але якщо в регламенті вже є ці матчі плей-оф, то нехай вони будуть", - відзначив Костишин.
Нагадаємо, УПЛ хоче скасувати плей-оф за єврокубки у поточному сезоні.