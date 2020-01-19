 УПЛ хоче скасувати плей-оф за єврокубки у поточному сезоні | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ хоче скасувати плей-оф за єврокубки у поточному сезоні

Сьогодні 17:24 213 0
Шевченко звернувся до Української асоціації футболу
УПЛ хоче скасувати плей-оф за єврокубки у поточному сезоні
#УПЛ, #плей-оф

Джерело - Tribuna.com.

Прем'єр-ліга запланувала скасувати плей-оф за право виступати в єврокубках вже в сезоні 2019/20.

Про це повідомляє шоу ТаТоТаке.

Річ у тому, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко хоче, щоб поточний сезон УПЛ 2019/20 закінчився якомога раніше, щоб почати підготовку національної команди до фінальної стадії Євро-2020.

Шевченко з цього приводу звернувся до Української асоціації футболу, а УАФ, у свою чергу, зробила запит в прем'єр-лігу. В результаті клубам чемпіонату України надійшли листи від УПЛ з опитуванням щодо скасування плей-офф за місця в єврокубках. Але невідомо, кому саме належить така ідея.

Нагадаємо, після завершення другого етапу (після ділення на верхню і нижню шістки) повинен пройти плей-офф за право зіграти в Лізі Європи. У першому одноматчевому раунді 5-е місце прийме 8-е, а 6-е зіграє з 7-м. Переможці першого раунду розіграють путівку в єврокубок на поле команди, яка зайняла більш високе місце в турнірній таблиці. Якщо путівка в ЛЄ дістанеться переможцю Кубка України, то в плей-офф зіграють команди з 4-го по 7-е місця.

Нагадаємо, Шахтар вийшов із відпустки.

Також, Шахтар у ТОП-6 найприбутковіших клубів світу.

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